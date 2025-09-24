Wall Street chiude negativa, Dj -0,36%, Nasdaq -0,34%

agenzia

S500 -0,29%

WASHINGTON, 24 SET – Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones cede lo 0,36% a 46.124,07 punti, il Nasdaq lascia lo 0,34% a 22.496,46 e lo S500 perde lo 0,29% a 6.637,88 punti. Al termine delle contrattazioni di Wall Street il dollaro è scambiato a 148,84 yen, 0,7438 sterline e 0,7953 franchi svizzeri. L’euro è scambiato a 1,739 dollari dopo la chiusura di Wall Street. La moneta unica perde lo 0,65% rispetto al biglietto verde.

