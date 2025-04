Wall Street contrastata, Dj +0,61%, Nasdaq -0,83%

agenzia

S 500 sale dello 0,07%

NEW YORK, 31 MAR – Wall Street recupera le perdite di avvio giornata legate al timore dei dazi con il Dow Jones e lo S&P 500 che girano in positivo, mentre il Nasdaq continua in calo anche se ben lontano dai minimi di seduta. Il Dow Jones sale dello 0,61% a 41.828,97 punti, il Nasdaq perde lo 0,83% a 17.184,34 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,07% a 5.587,38 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA