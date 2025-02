agenzia

S 500 perde lo 0,20%

NEW YORK, 31 GEN – Wall Street gira in negativo con la conferma della Casa Bianca per i dazi a Messico, Canada e Cina da domani. Il Dow Jones perde lo 0,51% a 44.653,17 punti, il Nasdaq cede lo 0,02% a 19.690,75 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,20% a 6.058,92 punti.

