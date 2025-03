agenzia

S 500 perde l'1,02%

NEW YORK, 11 MAR – Dopo un’apertura in altalena Wall Street è vira in deciso calo con gli investitori che digeriscono i dazi di Donald Trump sull’acciaio e l’alluminio del Canada. Il Dow Jones perde l’1,25% a 41.384,34 punti, il Nasdaq cede lo 0,83% a 17.325,52 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l’1,02% a 5.552,06 punti.

