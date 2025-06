Walsh (Iata), da calo prezzi greggio vantaggi per settore aereo

agenzia

'Si riduce costo cherosene, impatto anche su prezzi biglietti'

ROMA, 01 GIU – L’industria aeronautica mondiale sta beneficiando del calo dei prezzi del petrolio, che stanno riducendo il costo del cherosene. E questo calo sta anche contribuendo a far scendere i prezzi dei biglietti. Lo ha indicato il direttore generale della Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo) Willie Walsh, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. “In genere è la nostra maggiore voce di costo, quindi contribuirebbe a compensare un eventuale indebolimento della domanda in caso di rallentamento”, ha detto Walsh intervistato da Bloomberg television durante l’assemblea generale della Iata a Nuova Delhi. “Tende anche ad avere un impatto sui prezzi. C’è una correlazione quasi diretta tra il prezzo del petrolio e il prezzo dei biglietti aerei”, ha aggiunto. Walsh ha comunque fatto notare che, sebbene i prezzi più bassi dei biglietti stimolino la domanda, essi “chiaramente riducono anche i ricavi complessivi per il settore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA