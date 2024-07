Wartsila, firmato a Roma l’Accordo di programma

agenzia

Conversione del sito friulano. Msc subentra ai finlandesi

TRIESTE, 29 LUG – E’ stato firmato al Mimit l’Accordo di programma per la reindustrializzazione del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra (Trieste). L’Accordo, che chiude due anni di vertenza, prevede che Msc rilevi dalla Wartsila lo stabilimento produttivo di Bagnoli per avviarvi una produzione di carri ferroviari tecnologici, 1.500 unità l’anno a regime, assorbendo i 261 lavoratori in esubero da Wärtsilä. Quest’ultima garantirà i livelli occupazionali delle altre sedi in Italia – dove sono occupate 200 persone – e di quella di Trieste, dove permarranno service e un centro di ricerca e sviluppo, dove sono impiegati 600 lavoratori.

