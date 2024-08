agenzia

Stop fino a domani compreso per "l'escalation nella regione"

ROMA, 03 AGO – Wizz Air ha sospeso fino a domani compreso i voli da e per Israele e la Giordania. In un comunicato pubblicato sul suo account X, la compagnia aerea low cost con sede in Ungheria afferma che la misura è stata presa “a causa dell’escalation della situazione nella regione”.

