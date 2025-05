Wsj, il cda di Tesla cerca un nuovo ceo per sostituire Musk

agenzia

Reazione investitori dopo crollo utili, troppi impegni con Doge

NEW YORK, 30 APR – Il consiglio di amministrazione di Tesla ha iniziato a cercare un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. Non è stato reso noto se Musk sia stato informato della decisione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA