Wto, -6,4% Pil mondiale da divisione del mondo in blocchi

Okonjo-Iweala a Davos, 'cruciale' mantenere regole multilaterali

DAVOS, 21 GEN – “Se il commercio globale venisse diviso in blocchi geopolitici, la perdita secondo alcuni calcoli potrebbe essere pari al 6,4% del Pil globale, il che equivale a perdere il valore congiunto dell’economia del Giappone e della Corea del Sud”. Lo ha detto la direttrice dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala, intervenendo a un panel al World Economic Forum a Davos. Secondo Okonjo-Iweala è “cruciale” mantenere le regole del multilateralismo che “fino ad oggi hanno funzionato bene e hanno permesso al commercio globale di rimanere resiliente sia pure in condizioni difficili”. Il mondo – ha spiegato – dovrebbe attraversare una fase di “re-globalizzazione per rimediare all’eccessiva dipendenza di certi settori o certe industrie da un numero ristrettissimo di Paesi fornitori”.

