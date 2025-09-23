agenzia

Accolto l'invito al tavolo al Mimit, aggiornato al 2 ottobre

BOLOGNA, 23 SET – Yoox apre a soluzioni alternative al licenziamento collettivo di 211 dipendenti annunciata nelle settimane scorse. Al tavolo al Ministero delle Imprese, accogliendo l’invito del ministro Adolfo Urso, azienda e sindacati hanno annunciato la propria disponibilità a valutare ogni possibile soluzione alternativa. È quanto si apprende da fonti presenti al tavolo Yoox che si è da poco concluso al Mimit. Il tavolo è aggiornato al 2 ottobre.

