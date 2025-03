Zaia, dazi Usa non sono solo ostacolo economico, ma strategico

agenzia

Veneto colpito duro, ma non siamo nemici, vogliamo essere ponte

VENEZIA, 27 MAR – “Non alziamo muri tra amici. Il Veneto è ponte, non frontiera. I dazi americani non sono solo un ostacolo economico, sono un errore strategico. Italia e Stati Uniti non sono concorrenti, ma alleati. E tra amici non si alzano barriere, si costruiscono ponti”. Lo dichiara all’ANSA il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la decisione dell’amministrazione Trump sui dazi commerciali. “È una scelta – aggiunge – che rischia di colpire duramente il cuore produttivo del Veneto, dall’agroalimentare d’eccellenza al comparto metalmeccanico, fino all’automotive e alla tecnologia avanzata. Non è solo una questione di vino o formaggi: è in gioco un sistema di filiere complesse, interconnesse, che uniscono le nostre economie su entrambi i lati dell’Atlantico”. “Dazi del genere – prosegue – penalizzano imprese venete ma anche milioni di consumatori e lavoratori americani. Chi pensa di vincere, in questa guerra commerciale?”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA