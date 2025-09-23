Zangrillo, arriva portale Italia semplice

agenzia

Approvate 300 procedure semplificazione, 261 già approvate da Ue

ROMA, 23 SET – A fine settembre sarà disponibile il portale Italia semplice, portale de ministero della Pubblica amministrazione per informare imprese e cittadini sulle procedure di semplificazione già operative. Questo portale – ha spiegato il ministro, Paolo Zangrillo in una intervista a Urania Tv – “consentirà a cittadini e imprese attraverso qualche semplice clic di avere disponibilità di tutte le semplificazioni realizzate. E’ organizzato per comparti, artigianato, industria, ambiente, commercio energia rinnovabile. Ci saranno spiegazioni sulla normativa previgente e la nuova disciplina. E’ uno strumento agile – ha detto – che rende trasparente una attività complessa”. Zangrillo ha sottolineato che ad ora le procedure di semplificazione approvate sono state 300 e di queste 261 sono già state approvate dall’Ue.

