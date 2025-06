Zangrillo, in GU decreto su riduzione disuguaglianze salari

agenzia

Stanziati 190 milioni

ROMA, 17 GIU – E’ stato pubblicato in Gazzetta il Dpcm che stanzia 190 milioni per ridurre le disuguaglianze retributive tra le amministrazioni centrali. Lo fa sapere il ministro per la Pubblica amministrazione , Paolo Zangrillo in una nota. “Con il decreto Pa – spiega – abbiamo stanziato 190 milioni di euro per ridurre le disuguaglianze retributive tra le amministrazioni centrali e valorizzare il lavoro pubblico”. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce la distribuzione delle risorse che saranno destinate all’incremento degli stipendi del personale. “Questi fondi – prosegue il ministro – serviranno ad aumentare le retribuzioni delle nostre persone, riconoscendo l’impegno quotidiano di chi lavora con dedizione nella Pubblica amministrazione.” Si tratta – conclude – di un altro passo concreto, ma non l’ultimo, per costruire una Pubblica amministrazione più forte, più giusta e più capace. Una Pubblica amministrazione che mette le persone al centro.”

