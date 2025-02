Zangrillo, via libera a dl Pa, amministrazione si rinnova

agenzia

ROMA, 19 FEB – Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto sull’organizzazione e il reclutamento nella pubblica amministrazione. Lo fa sapere il ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo «Il testo approvato- spiega – prevede misure necessarie e urgenti volte, da un lato, a rendere il settore pubblico più attrattivo per le giovani generazioni e, dall’altro, a garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità per rispondere in modo concreto alle esigenze delle nostre amministrazioni e rafforzare il rapporto con gli utenti”.

