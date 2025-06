Zes Sud a quota 677 investimenti, in Sicilia sono 96

La struttura di missione

A dicembre si saprà l’esito delle istanze di credito d’imposta inoltrate a maggio

La Zes unica del Sud sta dando i suoi frutti. Il coordinatore della struttura di missione presso Palazzo Chigi, Giosy Romano (nella foto), ha riferito ieri che con la Zes Sud sono state rilasciate 677 autorizzazioni uniche a nuovi investimenti nelle otto Regioni del Mezzogiorno, di cui ben 261 nei primi mesi di quest’anno. In dettaglio, la Campania guida la classifica con 305 progetti (45% del totale), segue la Puglia con 162 (24%), quindi la Sicilia con 96 (14%). La classifica vede poi la Calabria con 32, la Sardegna con 27, l’Abruzzo con 25, la Basilicata con 21 e il Molise con 9.

La comunicazione sull’efficacia dell’attrazione dei nuovi investimenti produttivi è avvenuta nello stesso giorno in cui la Corte dei conti, esercitando il potere di controllo concomitante, ha approvato la prima relazione sull’attività della struttura di missione Zes Sud. I magistrati contabili sostengono che il «Piano strategico della Zes unica», adottato a fine 2024, «rappresenta un fondamentale fattore di rilancio dei territori della Zes, che presuppone, tuttavia, un puntuale monitoraggio sull’impatto delle misure attuate e un’incisiva azione amministrativa da parte della struttura di missione». La relazione sullo stato di avanzamento del progetto si riserva ulteriori approfondimenti istruttori, ma già ora osserva che «la nuova procedura “Sud Zes” è uno strumento di semplificazione amministrativa che consente di avviare attività economiche o di insediare attività industriali, produttive e logistiche nella Zes unica, presentando le necessarie istanze e comunicazioni allo sportello unico digitale. In relazione alle domande avanzate con la piena operatività della Struttura di missione, “Sud Zes” ha consentito – si legge nel documento – una riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze di autorizzazione unica accolte e un aumento del tasso di accoglimento stesso».