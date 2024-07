Zes Unica «oltre il danno la beffa». Per Cna Sicilia «un flop annunciato»

la critica

La Zona economica speciale così com'è adesso non solo non avrà risultati positivi ma anzi «deprimerà gli investimenti»

«Oltre al danno subito dalle piccole e medie imprese, tagliate fuori dalla Zes Unica a causa dell’investimento minimo di 200 mila euro richiesto per beneficiare delle agevolazioni, anche le altre aziende sono state beffate. Il credito d’imposta concedibile in Sicilia nella misura massima del 60% dell’investimento è infatti sceso al 10,60%. Un flop annunciato che deprimerà fortemente gli investimenti nell’Isola ed in tutto il Mezzogiorno». Lo dicono Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente della Cna Sicilia, commentando la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha certificato il valore dell’agevolazione. A fronte della disponibilità finanziaria messa in campo, pari a 1,8 miliardi di euro, le istanze da parte del mondo imprenditoriale hanno raggiunto un fabbisogno di ben 9 miliardi.

«Il dato – spiegano – dimostra ancora una volta la grande propensione agli investimenti delle imprese del Mezzogiorno, a cui non viene però tesa la mano. Oggi l’esito di questa azione di incentivo alle imprese indurrà le aziende a rinunciare agli investimenti senza avere, di contro, alcuna soluzione per supportare i propri investimenti». «Va al più presto aumentata la dotazione finanziaria della misura – aggiungono – e condiviso un nuovo approccio considerando il fatto che questa agevolazione ha escluso gli interventi delle micro e piccole imprese. È tempo dunque di riflettere attentamente su come valorizzare le risorse pubbliche attraverso un coinvolgimento delle Regioni e dei territori e limitando altre criticità come l’ingorgo autorizzativo di una struttura centralizzata a Roma che dovrebbe facilitare la semplificazione per le istanze delle tante imprese del Mezzogiorno e che, temiamo, produca invece effetti esattamente contrari in termini di allungamento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni specialmente per le pmi».