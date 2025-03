Zignago Vetro acquisisce i clienti Bormioli Pharma in Austria

agenzia

L'Antitrust ha imposto remedies all'operazione Gerresheimer

MILANO, 28 FEB – Zignago Vetro acquisirà i clienti di Bormioli Pharma che l’Antitrust austriaco ha chiesto a Gerresheimer di cedere per poter completare l’acquisizione della società di packaging farmaceutico. Bormioli Pharma, si legge in una nota, trasferirà i propri clienti del settore farmaceutico per contenitori in vetro sodico-calcico di Tipo 3 (vetro cavo) in Austria e una selezione di clienti nello stesso settore in paesi confinanti quali Svizzera, Slovenia, Italia e Ungheria, a Zignago Vetro. “Siamo felici dell’accordo raggiunto che ci permette di entrare con nuovi prodotti in aree geografiche da noi già servite. Ringraziamo l’Autorità Federale Austriaca Garante della Concorrenza, Bormioli Pharma e Gerresheimer per avere riconosciuto le capacità del nostro gruppo nel poter servire un settore come quello farmaceutico complementare a quelli in cui attualmente operiamo, continuando a garantire ai nostri clienti elevati livelli di qualità e di servizi” commenta l’ad di Zignago Vetro Biagio Costantini.

