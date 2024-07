Ascoltare le urla dal silenzio delle urne

L'opinione

Una riflessione su quello che significa l'insediamento di martedì a Strasburgo del Parlamento Europeo: 720 seggi sui cui si siederanno gli eletti della tornata del mese scorso

L’Europa delle democrazie (mature, compiute, ammaccate, incerte, taroccate, insomma tutte insieme) martedì a Strasburgo celebrerà il rito dell’insediamento del Parlamento, 720 seggi sui cui si siederanno gli eletti della tornata del mese scorso. Al netto delle trattative in corso per dare un governo a questa Europa unita almeno formalmente nei vari organi e nella sacralità dell’Aula, quello dell’insediamento di un Parlamento, come pure di un qualsiasi Consiglio comunale, è il momento più importante della vita democratica perché ne dà il senso attraverso la rappresentatività che gli eletti hanno ricevuto dai “loro” elettori. Sarà una festa, tra inni nazionali e colori, i colori delle bandiere dei 27 che sventolano fuori Palazzo d’Europa. Una festa di democrazia.Il punto su cui vogliamo insistere non a caso all’antivigilia del “battesimo” dell’Aula, è proprio questo: che democrazia è quella che porta alle urne meno del 15% degli aventi diritto al voto? L’interrogativo riguarda alcune sezioni della Catania popolare e delle periferie ma è lo stesso che tocca tante altre città siciliane in cui l’esercizio del diritto-dovere di esprimere la propria scelta mettendo un segno su una scheda assomiglia a una traduzione dall’italiano all’aramaico antico.

Sono gli sconosciuti all’anagrafe elettorale perché della tessera da presentare al seggio non sanno cosa farsene, sfiduciati da tutto e privi di tanto. Anzi no. Vanno a votare soltanto alle amministrative, forse alle Regionali, perché è in queste occasioni che il mercato del pacco di pasta, del buono benzina, magari della promessa di un lavoro, spalanca le proprie porte.