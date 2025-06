Cittadinanza un’occasione persa, il fattore migranti una chance

Il commento

Dopo il referendum è interessante capire quali siano le sensibilità e le speranze del popolo progressista

Nessuno, o quasi nessuno, dei leader promotori dei referendum riteneva che la battaglia contro il centrodestra potesse essere vinta. Si trattava, soprattutto, di dimostrare la capacità di mobilitazione di una piazza progressista impegnata a promuovere il cosiddetto campo largo, intestandosi un progetto politico in grado di rendere più giusta la società e più efficaci le istituzioni. Un impegno che la bocciatura del referendum non fa venire meno. Dall’analisi dei risultati è emerso che il sostegno popolare ai diversi quesiti non è stato uniforme. Il che pare del tutto comprensibile. È interessante capire quali siano le sensibilità e le speranze del popolo progressista. Una cosa pare certa. Il quesito risultato meno convincente è stato quello sulla cittadinanza, che era il più politico. Insomma nel Paese sul tema della cittadinanza se la destra è particolarmente ostile, la sinistra è quantomeno perplessa. Evidentemente anche nel popolo della sinistra la diversità etnica e culturale viene vissuta come una minaccia.

Eppure viviamo in un mondo in cui le società nazionali sono sempre più multietniche. Lo straniero che vuole integrarsi nel Paese in cui ha deciso di vivere non dovrebbe essere considerato come una minaccia, né ostacolato nell’esercizio dei suoi diritti fondamentali. Accogliere il migrante, però, non può essere considerato soltanto un atto di solidarietà , ma una vera e propria opportunità per promuovere lo sviluppo. Ci troviamo sempre più alle prese con crisi demografiche che producono un costante invecchiamento della popolazione. Occorrono strategie che possano consentire un ringiovanimento della società.

Non pare dubbio che garantire i diritti dei migranti che già vivono nella nostra società o accoglierne di nuovi rappresenti un rimedio radicale per poter affrontare in modo credibile l’invecchiamento della società. È irrealistico pensare che nel mondo della globalizzazione ciò possa comportare uno stravolgimento dell’identità culturale delle nostre società. Chi sceglie di stabilirsi nel nostro Paese chiede soprattutto di vedere facilitato un processo di integrazione che gli consenta di vivere la cittadinanza in modo compiuto. L’invecchiamento della popolazione, insomma, se non fronteggiato attraverso misure radicali quali quelle di cui si discorre crea povertà, incide negativamente sullo sviluppo, brucia ricchezza. Italia e Giappone sono i Paesi maggiormente colpiti dall’invecchiamento della popolazione. Ciò nonostante il tema del ringiovanimento del Paese attraverso l’immissione di risorse umane che vengono dall’esterno pare essere profondamente divisivo a causa di pregiudizi che sono duri a morire. È un fatto che l’iniziativa referendaria che ha trovato un minore consenso tra gli italiani sia proprio quella che riguarda le politiche dell’immigrazione e dell’accoglienza. Insomma si lamenta il decremento della popolazione ma si ostacola una piena integrazione di coloro che sono considerati come dei cittadini su cui esercitare un’azione di vigilanza nonostante che essi vivano nel nostro Paese anche da tempo. Insomma il referendum sulla cittadinanza può fallire ma la sfida per risolvere l’emergenza demografica è destinata a continuare considerato che lo spopolamento in atto del nostro Paese non si può certo risolvere con le misure che si sono sinora adottate.