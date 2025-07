Cives, l’urgenza di un futuro

La riflessione

L’intento dell'incontro a Caltagirone con Romano Prodi è quello di favorire un confronto fra telamoni di diversa generazione, accomunati dall’appassionato interesse a decifrare le incognite celate nelle pieghe strette dell’odierna congiuntura storica

Un dialogo fra telamoni, come quello che si può immaginare guardando certi portali di antichi palazzi, il cui architrave è sostenuto da due giganti che si sobbarcano tacitamente alla fatica di reggerne il peso: così dà l’impressione di prospettarsi la conversazione pubblica che si terrà oggi, alle 17, nel Teatro Politeama a Caltagirone, per iniziativa sinergica dell’associazione Cives, del Centro Studi Fanales e del Centro Studi sulla Cooperazione Cammarata.

I telamoni sembrano restare muti, incurvati nella pietra sulla quale i loro profili sono stati scolpiti. Eppure incrociano i loro sguardi, coordinano il loro movimento, sincronizzano i loro sforzi. E certamente si incoraggiano a vicenda, si provocano l’un con l’altro a resistere e a continuare la loro fatica. Nelle architetture medievali e moderne talvolta fanno pensare alla dignità dei combattenti di lungo corso – come nel caso di Porta Nuova, a Palermo – accompagnata dalla sapienza di chi ha imparato tanto, lungo un’intera vita, dalle sconfitte non meno che dalle vittorie, come si può sperare incontrando i quattro telamoni della Casa degli Omenoni (che vuol dire “Grandi uomini”), a Milano. Altre volte simboleggiano la ciclicità della vita, come è nel portale romanico della Cattedrale di San Giorgio a Ferrara, dove sono raffigurati in coppia, uno ormai maturo, avanti negli anni, l’altro ancora giovane e inevitabilmente meno esperto. Appunto come i giovani di Cives che hanno invitato Romano Prodi nella città natia di Luigi Sturzo – altro grande telamone siciliano, di levatura internazionale – per chiedergli di offrire le sue riflessioni su alcuni importanti temi d’interesse geopolitico, a cominciare dall’Europa e dal suo ruolo in un mondo in continua metamorfosi culturale, stretta tra la morsa di antiche superpotenze militari che stentano a tenere il passo delle nuove superpotenze economiche.

L’intento è proprio quello di favorire un confronto fra telamoni di diversa generazione, accomunati dall’appassionato interesse a decifrare le incognite celate nelle pieghe strette – e, purtroppo, nelle piaghe aperte – dell’odierna congiuntura storica.Un punto interrogativo spicca nel titolo dell’appuntamento calatino: “Immaginare o progettare? L’urgenza del futuro”, proprio per rimarcarne il timbro interlocutorio. A dire il vero, immaginare e progettare non sono voci verbali alternative. Progettare vuol dire immaginare con realismo e con metodo. Immaginare, dal canto suo, aggiunge al progetto un elemento ulteriore rispetto alla previsione e alla predisposizione di ciò che si dovrà realizzare: la speranza che possa risultare ancora migliore di quanto previsto e predisposto.