Di munnizza, siccità e roghi, di rimpasti e altri disastri

L'opinione

Anche ieri il disastro di Lentini si risolve domani. E siamo tutti lì ad aspettare l’ordinanza-tampone che metta una pezza a una crisi a sua volta nata dal ritardo di un altro atto «temporaneo». In Sicilia, sui rifiuti, è così da quasi un trentennio. Uno stato d’emergenza perenne, una sequela di commissari straordinari e di straordinarie promesse; un infinito fallimento trasversale.

Così, analizzando la “filiera” che ha portato alla chiusura dell’impianto di Sicula Trasporti, si scopre che all’ultimatum del gip di Catania (24 ore per scongiurare lo stop) l’assessore Di Mauro ha risposto chiedendo «10/15 giorni» di tempo per l’«emissione di un provvedimento» che consenta «il prosieguo temporaneo (ovviamente, ndr) dell’attività». E anche se lo scenario è l’immondizia che travolgerà 200 comuni dell’Isola, citando l’istanza al giudice, c’è sempre un «confronto» da espletare, un «tavolo tecnico» da officiare. Mai fare oggi ciò che si può rimandare a domani.Domani l’ordinanza del commissario Schifani (messo in discussione dagli ambientalisti che chiedono a Mattarella la revoca della nomina) risolverà per qualche tempo il problema. In attesa che si ripresenti, identico a se stesso.