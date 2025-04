Femminicidi, è tempo di un corteo di soli uomini

L'iniziativa

L'idea lanciata su Facebook di organizzare una manifestazione a Caltagirone il 19 aprile: a sfilare saranno ragazzini, adolescenti, giovani, adulti, anziani

Un’onda emotiva fortissima mista a un senso di impotenza. Soprattutto il bisogno di fare. Questo ho provato leggendo le cronache sui femminicidi di Sara e Ilaria.Il bisogno di fare qualcosa nasce da lontano. Ho partecipato a numerose manifestazioni, eventi e dibattiti in occasione delle giornate contro la violenza sulle donne, e ho sempre constatato un dato sconfortante: la presenza maschile è stata pressoché insignificante. Sale e piazze gremite di donne, mentre gli uomini presenti – me compreso – si contavano sulle dita di una mano. Donne che parlano ad altre donne, come se questa piaga sociale non ci riguardasse.

E allora ho interrogato la mia coscienza. Ho pensato alle volte in cui io stesso mi sono lasciato andare a battute meschine, sessiste; alle volte in cui il mio modo di pensare o di comportarmi ha potuto mettere a disagio una donna. Da avvocato penalista conosco questo fenomeno, sia dalla parte della vittima che da quella del carnefice.

Così mi sono chiesto: cosa possiamo fare noi uomini per non essere spettatori passivi? Cosa posso fare io, in prima persona? Che contributo posso dare? Desideroso di agire, mercoledì ho lanciato su Facebook l’idea di organizzare, intanto a Caltagirone il 19 aprile, una manifestazione, un corteo, in cui a sfilare siano solo uomini: ragazzini, adolescenti, giovani, adulti, anziani. Nessuna bandiera politica, nessuna sigla. Uomini che, in silenzio, si assumano la responsabilità della violenza che continua a essere perpetrata sulle donne: dal patriarcato ai femminicidi.