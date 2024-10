Geopolitica Mareliberum, cambiare il cammino dell’umanità è possibile

Festival

L’ottava edizione del festival di Geopolitica Mareliberum, riporta ancora una volta Catania al centro del dibattito nazionale. Con il supporto morale dell’Università di Catania, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nuovo partner dell’iniziativa, del Comune di Catania e in collaborazione con i quotidiani “La Sicilia” e “Linkiesta”, le due giornate di lavori del 4 e 5 ottobre, offriranno spunti di riflessione sull’attualità più stringente grazie alla partecipazione di autorevoli relatori e con assoluti protagonisti gli studenti delle scuole siciliane che assisteranno alle varie sessioni.Apriranno i lavori le riflessioni da New York del Rappresentante d’Italia alle Nazioni Unite, Maurizio Massari, sull’appuntamento appena conclusosi del “Summit of the Future” che ha impegnato l’Assemblea Generale dell’Onu nelle trascorse settimane e che, come dice il nome, coltiva l’ambizione di rilanciare la diplomazia multilaterale per le sfide più attuali del nostro tempo.

Seguirà l’intervento dell’Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi, Lorenzo Fanara, sul tema delle relazioni italiane ed europee con lo strategico partner emiratino, al quale parteciperanno da remoto oltre mille e cinquecento studenti di ogni paese del mondo che prenderanno parte dal 24 al 28 ottobre al Forum Internazionale di Diplomatici ad Abu Dhabi, realizzato da quest’anno con la collaborazione anche della fondazione Med’Or, presieduta da Marco Minniti.

Sarà poi l’Ambasciatore Liborio Stellino, Rappresentante italiano all’Unesco a ragionare con i ragazzi sul tema “Education to peace”, quanto mai drammaticamente attuale.Come da sempre negli ormai venticinque anni di attività di Diplomatici tenteremo, con l’aiuto di questi autorevoli ospiti, di offrire ai nostri ragazzi strumenti e competenze per cercare di comprendere, compito sempre più arduo, da che parte sta andando il nostro mondo e come provare ciascuno di noi a dare il proprio contributo positivo. Si spazierà su molti temi: dall’Intelligenza Artificiale alla crisi delle democrazie liberali, passando, non a caso, da un’attenta disamina delle prossime elezioni americane e dei possibili risvolti del loro esito sul mondo intero.

L’azione di Diplomatici è stata ulteriormente rafforzata da quest’anno con la nascita della Change the World Academy, che ne ha raccolto l’eredità affiancando la struttura tradizionale con una nuova SPA di cui sono soci anche i Cavalieri del lavoro Fabrizio Rindi e Chiara Boni e il finanziere Boris Collardi.E sarà proprio attraverso il loro contributo, la loro visione di pragmatici sognatori, che sono certo potremo fare ancora di più e ancora meglio per le decine e decine di migliaia di studenti che ormai ogni anno partecipano ai nostri corsi e poi agli eventi in giro per il mondo che quest’anno si terranno oltreché a New York, Abu Dhabi e Dubai, anche a Singapore, Roma, Parigi e per la prima volta Pechino.Questi ragazzi daranno vita, attraverso Diplomatici, ad una vera palestra di libertà confrontandosi sui grandi temi del mondo e riflettendo su quanto le differenze che segnano le esistenze di ciascuno di noi e di ciascun popolo, possano diventare elementi di straordinaria unità e mai necessariamente di drammatica contrapposizione. E ciò proprio attraverso lo studio, il rispetto e la conoscenza reciproci.La fortunata coincidenza della concomitate presenza del Presidente della Repubblica a Catania nella giornata del 4 ottobre, per ragioni indipendenti dal nostro evento, mi spinge a pensare che proprio nella figura del Presidente i ragazzi potranno riconoscere, ancora una volta, quel riferimento alto e irrinunciabile per farsi “portatori sani” di democrazia nella loro azione critica verso il presente e un domani quale futura classe dirigente del nostro Paese; senza mai rinunciare a spendersi in difesa dei valori fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione e resi quanto mai attuali, in questi tempi difficili, dal messaggio instancabile del Capo dello Stato.

Le giornate di Mareliberum ospiteranno anche l’intervento dell’ex Presidente della Serbia, Boris Tadic e della vice presidente del parlamento europeo Pina Picerno che tratteggeranno lo stato dell’arte dei rapporti tra Cina, Europa e Stati Uniti. Mentre ancora di educazione e di giovani si discuterà con il direttore di Unicef Italia, Paolo Rozera.Ci sarà anche spazio per un dialogo sui valori dello Sport e della leadership con il leggendario Marco Tardelli, orami da dieci anni insostituibile pilastro portante delle attività di Diplomatici, e con Vincenzo Grella, uno che trasuda da ogni gesto e parola tutti quei valori positivi che non sempre lo sport di oggi riesce ad incarnare e che tanto bene sta facendo con il Catania a livello sportivo, proprio in un momento in cui anche la città sembra davvero voler finalmente rinascere.Momento attesissimo e speciale, sarà infine il concerto che Francesco De Gregori tornerà a regalare ai nostri ragazzi e alla nostra città. Il ricorso all’arte per Diplomatici non è solo il giusto riconoscimento al valore positivo della gioia e del divertimento, ma è anche un modo per ricordare ai ragazzi, e a tutti noi, che possono esistere modi meno usuali e angolature meno consuete per osservare la realtà e poterne cogliere così aspetti imprevisti da cui far scaturire cambiamenti, magari insperati. Ed è proprio nel comune intento di offrire punti di osservazione inediti che la grande politica, quella fatta di passioni e di ideali per il bene di tutti, e la grande arte, qual è certamente quella di un gigante dei nostri tempi come Francesco De Gregori, possono ritrovarsi sul terreno entusiasmante, a volte anche incerto e per questo meno rassicurante, del futuro: speranza, passione e paura di ogni giovane del mondo.Che poi, a ben vedere, è il solo tempo che è dato davvero vivere. Bentornati a Mareliberum!