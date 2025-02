Giustizia, il lato B di un disco rotto

L'opinione

I problemi di quella civile vengono costantemente marginalizzati, soffocati dai toni da stadio su cui si accende lo scontro fra poteri dello Stato

Giustizia malata”. Fosse una canzone sarebbe una hit sempreverde, un tormentone, uno di quei brani che ti entrano in testa tante volte li senti, e non da ieri.Esistessero ancora i 45 giri “Giustizia malata” sarebbe un disco ormai rotto e pure con il lato b tristemente inascoltato, il vinile usurato soltanto sul lato a, la puntina del giradischi che salta sui graffi del tempo, il suono e le parole che vengono restituiti gracchianti dagli altoparlanti. Si presta ascolto, soltanto al titolo principale.Peccato, perché il lato b di “Giustizia malata” avrebbe meritato ben altra attenzione, non essendo un’appendice rituale, un brano malriuscito.Trasferissimo l’eterno dibattito sulla Giustizia dalle aule parlamentari e dai salotti tv al campo musicale, il lato b narrerebbe dell’emergenza dei procedimenti civili. Del tunnel in cui ci si è infilati dopo anni di scelte a metà, se non fallaci, senza che se ne veda la luce dell’uscita.