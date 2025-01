I ventenni del “Fortino” e la città silente

Il commento

L'indifferenza e il mutismo a Catania dopo la sparatoria avvenuta in piazza Palestro che è costata la vita Giuseppe Francesco Castiglione

Silenzio. Nessun rumore. Eppure, dopo quello che è accaduto giovedì scorso in piazza Palestro, questa città dovrebbe urlare. E piangere. Un giovane ha ucciso un altro giovane. Poco più di 40 anni in due. L’assassino è già papà. Il figlio non ha nemmeno due anni. Quando vorrà vedere suo padre nei prossimi anni dovrà farlo nella stanza colloqui di un carcere.Un ragazzino ha deciso di chiarire con la pistola le discussioni nate con il nuovo compagno della sua ex. E lo ha fatto in pieno giorno. Alle 3 del pomeriggio al “Fortino”. C’erano bambini, mamme con il passeggino, anziani che passeggiavano. E anche turisti attirati dalla maestosità della Porta Garibaldi visibile già da piazza Duomo. Nemmeno la presenza delle telecamere ha fermato quel ragazzino. Ha sparato sette colpi con una pistola di piccolo calibro. Cinque hanno fatto centro. Ha abbandonato lo scooter e ha vagato a piedi per diverse ore. È arrivato fino a Misterbianco, dove ha bussato alla porta dei carabinieri e si è consegnato. Mentre lui era in cella, il giovane moriva all’alba in ospedale.