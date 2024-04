Il coraggio di un’altra Europa

Il commento

Senza un rapido passo in avanti delle istituzioni europee che faccia sorgere un autentico stato federale dotato di pieni poteri nei campi nei quali ancora prevalgono i poteri degli stati nazionali, l’Europa rischia di uscire frantumata sul piano politico e impoverita sul piano economico

In un discorso a Bruxelles di pochi giorni fa, Mario Draghi ha detto che l’aggravarsi della situazione internazionale da un lato e le politiche economiche dei maggiori Paesi dall’altro pongono l’Europa davanti a problemi per affrontare i quali non sono più sufficienti gli strumenti di cui dispone oggi l’Unione Europea. Anche se non lo ha detto esplicitamente, il senso della sua analisi è chiaro. Senza un rapido passo in avanti delle istituzioni europee che faccia sorgere un autentico stato federale dotato di pieni poteri nei campi nei quali ancora prevalgono i poteri degli stati nazionali, l’Europa rischia di uscire frantumata sul piano politico e impoverita sul piano economico.

È difficile per chiunque confutare il discorso di Draghi, fondato, come esso è, su una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Ma passare da questa diagnosi all’azione richiede una notevolissima dose di coraggio politico. Aprire o riaprire il capitolo dell’unione politica europea, stabilire cioè che a partire da una certa data si eleggerà o si sceglierà un governo federale europeo che sottrarrà agli Stati membri i loro poteri in campi come la politica estera, la difesa, la politica economica e la politica industriale non è una scelta facile. Sarebbe necessaria una grande determinazione da parte degli attuali governi degli Stati europei e una capacità di persuasione verso le opinioni pubbliche nazionali, nelle quali circolano molti sentimenti nazionalistici. Bisognerebbe spiegare che l’isolamento sarebbe una risposta velleitaria renderebbe tutti i Paesi europei più deboli.Tutto questo spiega perché il discorso di Draghi abbia suscitato commenti piuttosto imbarazzati da parte del mondo politico italiano ed europeo e molti abbiano preferito rifugiarsi nel dire che sono questioni che andranno riprese dopo le ormai prossime elezioni europee. Mentre in realtà parlarne ora darebbe un contenuto e un significato alla campagna elettorale e preparerebbe il Parlamento Europeo ad affrontare il problema fin dall’inizio del suo mandato.

Si tratta di una discussione essenziale che investe il futuro dell’Europa e spinge a uscire dalla routine per affrontare un nodo politico vero. La storia è così: in certi momenti scorre lentamente e consente politiche del giorno per giorno; in altri momenti accelera e pone i Paesi e gli uomini di fronte alla necessità di fare rapidamente delle scelte coraggiose. In fondo è una situazione che ha diverse analogie con quella davanti a cui gli Stati europei si trovarono alla fine della seconda guerra mondiale. Anche allora le strade possibili erano due. Ciascuno Stato europeo poteva cercare di uscire dall’abisso delle rovine della guerra per proprio conto, come alla fine della Grande Guerra, alimentando gli odi e i risentimenti reciproci e preparandosi, come allora era avvenuto, a una nova resa dei conti ancora più devastante della precedente. Oppure si potevano metter da parte gli odi e le rivalità reciproche che avevano consegnato agli Stati Uniti e all’Unione Sovietica il ruolo di protagonisti che in precedenza era stato il loro e ricostruire insieme l’Europa, cercando di farne uno spazio di libertà e di pace.