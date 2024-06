“La Sicilia” diventa marchio storico: è un premio anche ai lettori

IL RICONOSCIMENTO

La nostra testata iscritta nel registro speciale dei marchi storici italiani dove figurano circa 700 imprese eccellenti e di interesse nazionale

Soddisfazione e orgoglio. Sono le due facce dello stesso sentimento con cui annunciamo che il quotidiano “La Sicilia” è stato iscritto, previa autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel registro speciale dei marchi storici italiani. E da oggi il simbolo del registro sarà in prima pagina accanto alla testata, un brand che è identità. Proprio l’identità è il valore aggiunto che ci contraddistingue e ci accompagna per andare in edicola con l’edizione cartacea ed essere presenti sul web con lasicilia.it, il nostro sito.

L’ambito riconoscimento è stato dato sinora a circa 700 aziende italiane, valutate quali imprese eccellenti e di interesse nazionale dal team istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Un processo, quello della creazione del giornale, che portiamo avanti ogni giorno dal 1945 e a cui saremo felici di dar seguito ancora per molti altri anni avendo come faro i principi di democrazia e libertà delle idee.

Grande comunità