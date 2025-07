La strage di via D’Amelio e quelle “certe cose” indicibili

L'Editoriale

Si è confusi da inchieste che si aprono e si chiudono, da piste disegnate a tavolino e altre, al contrario ben tracciate, che magicamente però restano impantanate

Abbiamo bisogno di eroi per ricompattarci e provare – almeno provare – a fare della memoria un’occasione per mettere la sordina, sulle note del Silenzio, al bla bla sguaiato, virale, fine a se stesso. E sempre mutuando il “Galileo” di Bertold Brecht siamo una terra sventurata se abbiamo bisogno almeno di decenni per inseguire una verità vera, forse inarrivabile perché indicibile in nome di una ragion di Stato deviata, malata, viziata.

Oscura con il velo delle omertà e con la coltre dei veleni responsabilità più alte di quelle di un commando mafioso. Ancora ieri per via D’Amelio la richiesta di verità è stata in apparenza unanime: accadrà lo stesso anche il prossimo 2 agosto per la strage di Bologna ed è il medesimo cliché che si ripete ogni anno per Ustica. Inutilmente. Torna alla mente ciò che disse Tommaso Buscetta a un Giovanni Falcone voglioso di andare oltre la Cupola per avvicinarsi al terzo livello: «Caro giudice, certe cose non gliele posso dire perché l’Italia non è ancora pronta per sentirle». Proprio attorno alla strage Borsellino si dipana la matassa di queste «certe cose». Un labirinto in cui si entra da via D’Amelio e lì si resta. Confusi da inchieste che si aprono e si chiudono, da piste disegnate a tavolino e altre, al contrario ben tracciate, che magicamente però restano impantanate. Borsellino è stato ucciso ripetutamente: il 19 luglio 1992 e poi dai troppi silenzi. La prima volta con il tritolo con cui fu imbottita la Fiat 126 parcheggiata davanti al cancello del palazzo in cui abitava la madre del magistrato, luogo sensibile ma incredibilmente lasciato scoperto da chi avrebbe dovuto predisporre un “cordone di sicurezza” attorno all’uomo più a rischio d’Italia, dopo il 23 maggio di quello stesso anno. Per questi pagarono prefetto e questore del tempo, soluzione tanto banale quanto facile.