Livatino, l’innocenza della vittima che sentì il bisogno di recuperare il rapporto con il vangelo

Riflessioni

Il magistrato agrigentino ucciso dalla mafia, visse la sua professione di giudice consapevole della qualità vocazionale che tale professione ha. E la visse da laico, non da consacrato

Il giudice Rosario Livatino, che durante gli anni del pontificato di Papa Francesco è stato riconosciuto martire per la fede (e implicitamente a motivo della giustizia, potremmo precisare con un’espressione proferita da Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993) e come tale dichiarato beato il 9 maggio 2021, visse un’esperienza credente che qualcuno potrebbe reputare paradossale.

Per un verso, infatti, si era progressivamente distaccato – negli anni degli studi superiori e universitari – dalla pratica religiosa, alla quale pure era stato educato nella sua fanciullezza, quando aveva frequentato il catechismo in parrocchia, a Canicattì, in provincia di Agrigento: tale allontanamento spiega il fatto ch’egli abbia ricevuto il sacramento della cresima non da ragazzo ma più avanti negli anni. Per altro verso aveva poi sentito, in misura sempre più crescente, direi anzi urgente e persino incalzante, una forte nostalgia di ciò che in quegli anni della sua primissima adolescenza aveva non tanto appreso ma intuito: e cioè che la nostra esistenza è incardinata nel rapporto con Dio e in un interiore confronto con la vicenda di Gesù. Se la nostra vita si disancora dal rapporto filiale con Dio e dall’amicizia fraterna con Gesù, si svuota di senso e perde il suo significato profondo. Per questo motivo Livatino sentì il bisogno di recuperare il contatto con il vangelo. E negli anni del concorso in magistratura e dell’immissione in ruolo come giudice cominciò a riflettere sul senso della sua vita e a interrogarsi sulle implicazioni vocazionali oltre che professionali del suo lavoro di magistrato.

I suoi diari lo documentano con evidenza. Del resto, come sanno bene i tedeschi già a partire dalla traduzione che Lutero fece della “Lettera ai Romani”, c’è una stretta corrispondenza tra la vocazione (in tedesco: Berufung) e la professione (in tedesco: Beruf). E non a caso chi si consacra nella vita religiosa, emettendo i voti evangelici, fa una “professione”, diventa “professo”.

Livatino visse la sua professione di giudice consapevole della qualità vocazionale che tale professione ha. E la visse da laico, non da consacrato. Ma questa sua condizione laicale e, anzi, questo suo modo laico di vivere la fede, non gli impedì di armonizzare il rigore delle leggi statali con le esigenze – non meno serie e non meno impegnative – del comandamento evangelico, che è fondamentalmente l’amore. Direi, a tal proposito, che seppe coniugare la legge dei codici di diritto con la giustizia divina. Non per niente usava apporre alle sue sentenze, in tribunale, la sigla S.B.T., Sub Tutela Dei, così affidando il suo giudizio umano alla misericordia di Dio, che è la vera e più alta giustizia.