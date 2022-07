Io lo so cosa abbiamo fatto ieri, idealmente tutti insieme, noi cresciuti con quel mix formativo impagabile che univa cineclub impegnati («il dibattito no o anche sì») e scanzonate nottate ai chioschi e poi pure in via Napoli per la cipollina notturna, in una città frizzante ma che aveva perso l’innocenza senza neanche saperlo, di non essere innocente: ieri tutti insieme “ni stuppamu ’na Fanta”.

