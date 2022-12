La Sicilia con gli occhi di Goethe

“È qui, in Sicilia, la chiave di tutto”. Annotandolo per il suo Grand Tour, Johann Wolfgang Goethe ci ha inconsapevolmente condannati al privilegio della non banalità. Perché la Sicilia ti resta comunque addosso, dentro, attorno. Non siamo una terra di mezzo, ma di estremi, nella bellezza e nella bruttezza, nel bianco e nel nero, nella forza e nella debolezza. Siamo così, siamo siculi prima ancora che siciliani, orgogliosamente e anche presuntuosamente. E ci ritroviamo nelle venti “lettere” autoriali alla Sicilia, che fanno di questo inserto uno specchio in cui, chissà, potere rifrangere il 2023, sperato o temuto. Diverso, forse.

