Perchè il manifesto di Ventotene è più che mai attuale e andrebbe studiato

L'opinione

Non si sono ancora spenti gli echi delle polemiche suscitate dall’infelice sortita di Meloni sul manifesto di Ventotene. Il premier, di solito molto accorto nel tener conto sulle questioni più rilevanti dei sentimenti prevalenti nel Paese, stavolta probabilmente ha lasciato mano libera a dei consiglieri rivelatisi almeno sprovveduti se non fraudolenti. Ha tentato una improvvida riscrittura della storia, che ha prodotto forti reazioni nell’opinione pubblica, anche perché i toni della sua esternazione e gli argomenti usati da alcuni propagandisti della maggioranza presentavano inquietanti assonanze con certa propaganda dello squadrismo fascista.

Le pesanti repliche alle gratuite denigrazioni nei confronti del Manifesto di Ventotene hanno dimostrato che sul tema della difesa dei valori fondativi della Repubblica il Paese è tutt’altro che indifferente, o distratto. Anzi. È deciso a prendere posizione con grande determinazione, in modo spontaneo, senza tener conto di convenienze e divisioni che riguardano il mondo politico.

Se lo scopo dell’iniziativa di Meloni era quello di dimostrare che alla piazza di Roma mobilitatasi per l’Europa si contrappone un’altra piazza che dovrebbe riabilitare nostalgici sconfitti, non pare dubbio che la provocazione posta in essere ha solo prodotto in Italia e all’estero indignazione verso un governo che a tutt’oggi non riesce a meditare sulle lezioni della storia, soprattutto allorché si cerca di promuovere un assetto istituzionale che dovrebbe liquidare le conquiste ottenute attraverso la Repubblica e la Costituzione.