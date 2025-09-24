San Cristoforo, «Un progetto educativo per ridare speranza ai giovani “smarriti”»

Rieducazione

Domenica 28 settembre sarà inaugurato dal rettor maggiore della congregazione, don Fabio Attard, un innovativo progetto sociale che intende ridare speranza e dignità a quei giovani spesso costretti a scegliere tra emigrazione ed economia illegale

È dal quartiere di San Cristoforo che parte la nuova scommessa educativa dei Salesiani nel Sud Italia: in via Santa Maria della Salette, sede della comunità di religiosi, sarà infatti inaugurato domenica 28 dal rettor maggiore della congregazione, don Fabio Attard, un innovativo progetto sociale che intende ridare speranza e dignità a quei giovani spesso costretti a scegliere tra emigrazione ed economia illegale.Quella dei Salesiani è una comunità religiosa di quasi 14.000 persone organizzata in 92 ispettorie e presente in 137 nazioni. In Italia gli ispettorati salesiani sono sei, con sedi a Roma, Milano, Torino, Mestre, Napoli. E Catania, dove l’ispettore è don Domenico Saraniti, felice della visita nella nostra città di don Attard, la cui elezione nel marzo scorso a XI successore di don Bosco, «ha rappresentato una nuova alba per la Congregazione, pronta a rafforzare la sua missione educativa e di trasformazione sociale, soprattutto per i giovani delle realtà più povere». Don Saraniti ha parlato di San Cristoforo come di un «un quartiere tradito in cui forme evidenti di povertà e marginalizzazione hanno fatto esplodere fenomeni come dispersione scolastica, maternità precoci e, naturalmente, lavoro nero, criminalità e violenza».Ecco perché la presenza di don Attard sarà importantissima: per lanciare un percorso educativo di formazione professionale che consenta ai giovani meridionali di diventare protagonisti delle proprie vite, sperimentando talenti e competenze per inserirsi nel mondo del lavoro.Ridare ai giovani la speranza, insomma. Come ha sottolineato Salvo La Rosa, che condurrà sabato nel cortile dei Salesiani di Cibali «l’incontro tra don Attard ed ex allievi e allieve, figlie di Maria Ausiliatrice, salesiani e amici e amiche dei salesiani».

“Chiamati a essere segni di speranza” è il titolo della lectio magistralis del Rettor Maggiore, che fa comprendere quanto sia ancora estremamente attuale il sistema educativo di don Bosco, soprattutto in una città come Catania in cui i Salesiani sono da sempre protagonisti. Qui i giovani hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno, di un progetto. Proprio quelle cose che la Scuola salesiana continua a dare con grande gioia e con grande professionalità.