Un giornale, un’isola e un altro passo avanti per “La Sicilia”: da domani 64 pagine con nove edizioni per le nove province

L'editoriale

Tutte e nove le province siciliane saranno caratterizzate da una propria testata

Stavolta parliamo (anche) di noi. Perché appena due settimane dopo il restyling facciamo un altro passo in avanti: da domani “La Sicilia” cambia impostazione e cresce, con tanta umiltà e altrettanto orgoglio.Saremo infatti in edicola e on line con una edizione unica che mette insieme – subito dopo i fatti nazionali e internazionali, le inchieste siciliane, lo sport e gli spettacoli – tutte e nove le province siciliane, ciascuna caratterizzata da una propria testata. Non è soltanto una scelta grafica: ambisce ad essere un valore fortemente identitario. Un “album” con tutti i colori delle cronache, quindi della vita. Una grande agorà in cui ritrovarsi e confrontarsi su come sta cambiando – o non cambiando – la Sicilia, anche laddove i riflettori sono meno potenti. Uno strumento di conoscenza e trasparenza.