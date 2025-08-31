L'editoriale
Un giornale, un’isola e un altro passo avanti per “La Sicilia”: da domani 64 pagine con nove edizioni per le nove province
Tutte e nove le province siciliane saranno caratterizzate da una propria testata
Stavolta parliamo (anche) di noi. Perché appena due settimane dopo il restyling facciamo un altro passo in avanti: da domani “La Sicilia” cambia impostazione e cresce, con tanta umiltà e altrettanto orgoglio.Saremo infatti in edicola e on line con una edizione unica che mette insieme – subito dopo i fatti nazionali e internazionali, le inchieste siciliane, lo sport e gli spettacoli – tutte e nove le province siciliane, ciascuna caratterizzata da una propria testata. Non è soltanto una scelta grafica: ambisce ad essere un valore fortemente identitario. Un “album” con tutti i colori delle cronache, quindi della vita. Una grande agorà in cui ritrovarsi e confrontarsi su come sta cambiando – o non cambiando – la Sicilia, anche laddove i riflettori sono meno potenti. Uno strumento di conoscenza e trasparenza.
E in questa piazza grande ritroviamo anche Palermo. “La Sicilia” dei siciliani non può prescindere dal vissuto quotidiano della quinta città d’Italia. Aggiungiamo una voce, la nostra dal tono fermo e al contempo dialogante, al dibattito su una realtà che nell’immaginario collettivo nazionale è pietra angolare di una regione mai banale.In un tempo in cui i quotidiani giocano in difesa, “La Sicilia” rilancia, senza presunzione ma con determinazione. Uno sforzo editoriale importante, una sfida redazionale non indifferente.Un giornale, un’Isola: è nel nostro Dna. Noi ci siamo, ma ci occorre una spinta fondamentale: quella di voi lettori, delle forze più vive delle nostre città. Per raccontarle, per raccontarvi.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA