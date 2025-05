Un quotidiano autorevole, libero e democratico: e un patto coi lettori che prosegue

IL COMMENTO

Questo giornale cambia proprietà ma non rinnega nulla di quanto costruito: continuerà a essere una voce radicata nel territorio e con uno sguardo al futuro

Oggi è un giorno molto particolare. Dopo ottant’anni questo giornale non appartiene più alla nostra famiglia. Lo ha fondato Domenico Sanfilippo nel lontano 1945. Mario Ciancio Sanfilippo ne ha rafforzato la struttura facendolo diventare un quotidiano autorevole, libero e democratico.

Otto decenni ricchi di soddisfazioni e difficoltà, sempre superate con realismo e lavoro, un grande gruppo di donne e uomini che giorno dopo giorno hanno saputo informare i siciliani, anche quelli che non vivendo in Sicilia vogliono rimanere informati di ciò che succede nella loro isola. È stato, soprattutto, un patto con i lettori: offrire informazione onesta, indipendente, ancorata ai fatti e aperta al confronto.

Sono certo che chi ne prende da oggi il timone lo fa con la volontà di custodire e innovare. Il quotidiano continuerà a essere una voce libera, radicata nel territorio e con uno sguardo al futuro. Un giornale rispecchia la nostra isola, ne percepisce i lati più critici così come quelli più virtuosi grazie a un grande lavoro di squadra che si è saputa adattare alla storia con grande resilienza e che sono certo scriverà ancora bellissime pagine.