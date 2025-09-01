Unire i territori è la nostra missione

Il messaggio dell'editore

Novanta giorni dall'inizio di questa nuova avventura editoriale e tanti passi importanti già compiuti insieme

Da bambino guardavo alle province più lontane come a terre distanti, quasi separate dal resto della mia vita quotidiana. Crescendo ho capito che non esistono “isole nell’Isola”, ma un’unica Sicilia, grande e complessa, che va raccontata e tenuta insieme.

È questa la missione che sento oggi più che mai: unire, avvicinare, dare voce a ogni comunità. Lo abbiamo fatto anche nello sport, sostenendo Palermo e Catania, perché crediamo che lo spirito siciliano non conosca confini interni.

Da oggi “La Sicilia” esce in edicola e online con una sola edizione, che raccoglie dentro un unico giornale le cronache e i colori di tutte e nove le province. È un passo che rafforza l’identità del quotidiano e che ci permette di guardare avanti con coraggio, ricordando che il nostro compito non è solo informare, ma costruire legami.

Sono passati poco più di novanta giorni dall’inizio di questa nuova avventura editoriale e in questo tempo abbiamo già compiuto insieme passi importanti: dal restyling grafico al rilancio digitale, fino all’edizione che da oggi stringe la Sicilia in un solo abbraccio. A tutti coloro che hanno lavorato con dedizione, passione e professionalità – anche nei mesi d’estate – va il mio più sincero ringraziamento. E un pensiero particolare lo rivolgo alla nuova redazione di Palermo, guidata da Accursio Sabella e composta da una squadra di giornalisti di grande valore: da oggi le loro firme e il loro impegno arricchiranno la voce comune del nostro giornale. A tutti loro il mio più sentito “in bocca al lupo”.