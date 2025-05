AI Revolution, Catarozzo e l’innovazione della professione

Ordine dei Commercialisti di Enna: l'evento

Una giornata intensa, coinvolgente e profondamente ispiratrice quella che si è svolta tra le aule dell’Università Kore di Enna e la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il tema centrale: l’intelligenza artificiale e il suo impatto sul futuro della professione.

La mattinata si è aperta con una visita guidata ai laboratori di ingegneria del Polo Scientifico e Tecnologico di Santa Panasia, grazie alla preziosa collaborazione dei Dirigenti dell’Università Kore e all’autorizzazione del presidente, Cataldo Salerno.

Un’opportunità straordinaria per toccare con mano l’avanguardia tecnologica del territorio ennese e riflettere sul ruolo sempre più strategico della ricerca applicata. Il cuore dell’evento si è svolto nel pomeriggio, nella Sala Formazione “Nino Gagliano” dell’Ordine, dove si è tenuto il seminario formativo dal titolo “AI Revolution – Come utilizzare in pratica l’intelligenza artificiale nella professione”, condotto dal relatore d’eccezione Mario Alberto Catarozzo, noto formatore, business coach e tra i massimi esperti italiani di intelligenza artificiale applicata alle professioni.

Nel corso dell’intervento, Catarozzo ha accompagnato i partecipanti in un viaggio appassionante tra le potenzialità, le sfide e le prospettive dell’AI, illustrando in modo chiaro e concreto i principali strumenti oggi disponibili, i modelli linguistici (LLM), i chatbot, i rischi legati alla gestione dei dati e alla privacy, e soprattutto gli ambiti di applicazione immediata nella quotidianità del commercialista.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla componente etica e alla necessità di una formazione consapevole, per trasformare la tecnologia in uno strumento al servizio della competenza e non in un semplice automatismo. Il relatore ha fornito esempi pratici e metodologie operative che hanno suscitato grande interesse e stimolato numerosi interventi da parte del pubblico.

L’evento si è svolto in modalità mista, con una significativa partecipazione sia in presenza sia da remoto attraverso la piattaforma GoToWebinar, riscuotendo un ampio consenso tra gli iscritti e i professionisti di tutta la Sicilia.