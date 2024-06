Aiac, Bellomo premia i tecnici siciliani di D

Al Coach Experience di Rimini il riconfermato segretario dell’Enna

Roberto Bellomo, riconfermato segretario sportivo dell’Enna Calcio, dopo la positiva stagione scorsa, al “The Coach Experience 2024 – Principi di Gioco attraverso il gioco” nella qualità di consigliere nazionale dell’Aiac. È stata infatti l’Associazione italiana allenatori di calcio ad aver organizzato l’importante convegno di Rimini, a cui hanno preso parte diverse personalità del mondo calcistico nazionale.

“È stato come sempre un bel momento di confronto – ha detto Bellomo – perché c’è stato modo di scambiare alcune opinioni con Gabriele Gravina, presidente nazionale della Figc o uno dei suoi predecessori come Giancarlo Abete, oggi al vertice della Lega Nazionale dilettanti”. Quella Quarta serie a cui è approdata proprio l’Enna pochi mesi fa a distanza di 34 anni, fra gli argomenti discussi da Bellomo con il quale si è parlato anche dello stato di salute del calcio italiano (“buoni visto anche il recente successo dell’Under 17 all’Europeo di categoria o l’Atalanta in Europa League…”) e siciliano viste le