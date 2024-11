Anas, circolazione stradale limitata sulla A19: divieti e limiti di velocità in 4 viadotti

Lavori

L'Anas è già al lavoro sui progetti necessari per risolvere le anomalie riscontrate

L’Anas rende noto che, a partire dal 18 novembre, su quattro viadotti dell’A19 “Palermo-Catania” verranno predisposte delle limitazioni alla circolazione veicolare. L’esito delle ispezioni sui quattro viadotti sopra menzionati, condotte dai tecnici Anas nel rispetto delle recenti Linee Guida del Ministero specifiche per tali attività, hanno determinato che è possibile fruire in sicurezza di queste opere ma con delle limitazioni.