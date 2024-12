Ancipa: il livello è salito di sei metri grazie alle piogge, riprende erogazione verso Caltanissetta e San Cataldo

la crisi idrica

Le parole del capo della Protezione civile: invaso ennese in due giorni è passato da 230 mila a 700 mila metri cubi

«La quantità di acqua all’interno della diga Ancipa in due giorni è più che triplicata, passando da 230mila a oltre 700mila metri cubi e con un innalzamento del livello idrometrico di oltre 6 metri. Un aumento considerevole, dovuto alla piogge attese e finalmente arrivate, che continuerà ad assicurare una quantità di riserva idrica minima per diversi mesi ai cinque Comuni dell’Ennese, che dipendono esclusivamente da quel bacino, oltre a consentire un miglioramento dei turni di erogazione alla popolazione, al pari degli altri Comuni della provincia. Inoltre sarà riattivata la distribuzione dell’acqua di soccorso per Caltanissetta e San Cataldo, in attesa del completamento della nuova conduttura che porta la nuova acqua da Butera a Caltanissetta».

Lo ha annunciato il capo della Protezione civile regionale siciliana e coordinatore della Cabina di regia per l’emergenza idrica, Salvo Cocina, al termine della riunione con il prefetto di Enna, i sindaci del comprensorio interessato, gli enti regionali coinvolti e Siciliacque.

Una situazione che per il capo della Protezione civile siciliana «conferma che il comportamento tenuto dalla Regione è stato equilibrato e sempre improntato alla salvaguardia di tutte le comunità colpite. E proprio in questa logica la Cabina di regia ha delineato strategie, piani e interventi per fronteggiare l’emergenza, procedendo già dal mese di marzo a imporre il risparmio dell’acqua dagli invasi, riducendo i prelievi per prolungarne la vita fino alla stagione delle piogge e cosi assicurare un minimo di distribuzione fino a oggi”. Per Cocina, sempre in contatto con il presidente della Regione, Renato Schifani, “il mantenimento della distribuzione di acqua a favore della comunità nissena fino a quando non verrà completato il nuovo bypass emergenziale di Blufi non creerà nessun problema alle riserve idriche di Ancipa a favore dei 5 Comuni ennesi».