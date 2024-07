Ancora 12 grandi incendi in Sicilia, Enna è ancora la provincia più colpita

Enna

La provincia centrale dell'Isola torna a essere quella più interessata ai roghi, ben 4

Ancora grandi incendi in Sicilia, dodici per la precisione. I roghi hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile con l’ausilio dei mezzi aerei. Sono stati tre nella provincia di Agrigento, due a Catania, 4 a Enna, 2 a Palermo e uno a Trapani.Nell’Agrigentino i roghi sono stati appiccati a Ribera in contrada Ponte Verdura, a Casteltermini in contrada via di Mezzo, a Cianciana in contrada Balata. Nell’Ennese, incendio nel capoluogo (contrada Furma), a Piazza Armerina in contrada Cozzo Candiglia e in contrada Vallone Seminara e in contrada Piano Cannata. Nel Palermitano a Carini in contrada Cozzo Pisciatore, e nel capoluogo a Manche di Bellolampo. Incendi anche nel Catanese: a Castiglione di Sicilia in contrada Tronco Ganzerra, e nel capoluogo in contrada Passo Cavaliere. Nel Trapanese a Castelvetrano in contrada Piana Canale.

