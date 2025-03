Asp Enna, almeno 4.500 pazienti in attesa di un intervento chirurgico

il caso

La denuncia di diverse associazioni. Il diretore generale: «Siamo al lavoro per ridurre le liste»

Sono 4.500 i pazienti dell’Asp di Enna in attesa di un intervento chirurgico. Questi i dati delle liste d’attesa che l’azienda ospedaliera di Enna pubblica nel suo profilo istituzionale. Un numero impressionante che ha destato molto scalpore e così il Codacons e un gruppo di associazioni (Per i diritti del malato e del cittadino – Articolo 32/97, Orion, Movimento diritto alla cura, Lega difesa del cittadino e Comitato vittime sanità siciliana) hanno lanciato un nuovo appello al ministro della Salute affinché intervenga immediatamente per risolvere l’emergenza sanitaria.