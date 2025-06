Auto giù da un viadotto lungo la A19, ci sono tre feriti: l’allarme lanciato da un medico tedesco

il caso

L'incidente vicino Assoro, dinamica ancora incerta

Un’auto volata giù da un viadotto della Palermo-Catania all’altezza di Enna e tre feriti, di cui due molto gravi: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di ieri lungo la A19. Fondamentale l’intervento di un automobilista, un medico tedesco, che ha dato i primi soccorsi. È accaduto sull’autostrada A19 al km 132+300 in direzione Palermo in territorio di Enna.

Per cause da accertare due auto sono venute a contatto ed una di queste è volata già dal cavalcavia da un’altezza di oltre dieci metri. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, insieme al personale del 118, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas, e per recuperare le due persone intrappolare all’interno della vettura è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto i feriti che poi sono stati affidati al personale sanitario che nel frattempo era giunto sul posto. Un intervento di recupero non semplice perché il mezzo era finito in una zona ripida.Due dei tre feriti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna mentre una terza persona, con ferite più gravi, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.Prezioso per la vita dei feriti e per le procedure dei soccorritori è stato l’intervento di un giovane medico tedesco che era di passaggio sul luogo dell’incidente; si è subito dato da fare raggiungendo l’auto che era finita nella scarpata ed ha prestato i primi aiuti agli occupanti del veicolo rendendosi poi utile anche nei minuti successivi.

