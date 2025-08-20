Auto nel torrente Crisa a Leonforte, continuano le ricerche dell’uomo disperso

La ricerca

Il 40enne Matteo Ciurca è disperso dal pomeriggio di ieri

Continuano le ricerche di Matteo Ciurca, 40 anni, l’uomo disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena, a Leonforte (Enna), ha travolto l’auto su cui si trovava. Altre due persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. In azione oltre ai sommozzatori del nucleo anfibio dei vigili del fuoco, polizia, anche carabinieri e protezione civile.

Ciurca era nell’auto con Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque, e insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna. Sull’altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Anche lui si è salvato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA