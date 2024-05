Aveva ottenuto fondi Agea anche per terreni non suoi: sequestrati 350 mila ad imprenditore accusato di truffa

l'inchiesta

I carabinieri di Nicosia lo hanno notificato a un uomo di Troina

I carabinieri di Nicosia, su disposizione del tribunale di Enna e dopo la richiesta della procura europea di Palermo, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni, per un valore di circa 350 mila euro, a carico di un imprenditore di Troina.

L’imprenditore è accusato di truffa sui fondi erogati dall’Agea: è accusato di avere riscosso contributi tra il 2017 ed il 2022, presentando domande sulla base di falsa documentazione, compresa la falsificazione di firme sulla concessione di terreni sui quali, in realtà, era in corso un contenzioso ereditario.Il sequestro dei beni ha riguardato vari conti correnti, una trentina di proprietà immobiliari, in gran parte terreni a pascolo, tre auto e una moto.

