Barrafranca si ferma per il funerale di Gabriele: proclamato il lutto cittadino

la tragedia

Il ragazzino di 15 anni è morto sabato in un incidente stradale

Lutto cittadino domani a Barrafranca. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Lo Monaco, nel giorno dei funerali di Gabriele Giadone, il quindicenne morto dopo un’incidente avvenuto in pieno centro storico, sabato sera, in via Signore Ritrovato. I funerali saranno celebrati nella Chiesa Madre di Barrafranca, alle ore 15:00. IL giovane, figlio di due imprenditori, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era morto durante un intervento chirurgico estremo che ha tentato di strapparlo alla morte. Appassionato di calcio, giocava con la maglia della barrese che ha espresso le condoglianze alla famiglia. Cordoglio è stato espresso anche dall’Enna calcio e dall’istituto di istruzione superiore “Giovanni Falcone» frequentato dalla giovane vittima.

