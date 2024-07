“Casa Enna Calcio”, altro passo verso il futuro

Serie D: via al ritiro pre-campionato, inaugurata la nuova foresteria per giocatori e staff

Il primo giorno di ritiro pre-campionato ha segnato anche un’altra svolta importante nel futuro dell’Enna Calcio. E’ nata, infatti, “Casa Enna”, una vera e propria foresteria per il gruppo squadra e staff tecnico che verrà utilizzata tutto l’anno, come avviene fra le principali realtà professionistiche a livello nazionale.

Un vero e proprio salto di qualità, una corsa contro il tempo per il presidente Luigi Stompo e il direttore generale Fabio Montesano, che sottolineando il risultato storico (“un vero e proprio miracolo e siamo proprio orgogliosi di tutto ciò”) raggiunto, hanno evidenziato tutto il gruppo di lavoro che nel giro di dieci giorni ha lavorato alacremente, giorno e notte, per rimettere in piedi una struttura che aveva bisogno di restyling e che oggi rappresenterà un vero e proprio fiore all’occhiello per tutto il territorio.

Stamani il simbolico taglio del nastro, con tanto di foto di rito con la squadra che si è radunata e che fra qualche ora inizierà a sudare sul sintetico di Pergusa agli ordini di mister Peppe Pagana, che ha realmente segnato una nuova era per l’Enna Calcio, dopo aver smaltito la sbronza per i festeggiamenti del ritorno in Serie D dopo 35 anni, rimettendosi a lavorare giorno e notte “perché qui conosciamo soltanto la cultura del lavoro – dicono Stompo e Montesano – quella che applichiamo ogni giorno nei nostri ambiti professionali e adesso anche e soprattutto per l’Enna Calcio che è diventata una priorità, proprio per garantire alla squadra e allo staff tecnico, le migliori condizioni possibili, affinché tutti si sentano famiglia, un concetto applicato da sempre qui e che aiuta a rendere meglio”.

“Era necessario strutturarci per mettere nelle migliori condizioni possibili tutti i nostri giocatori e lo staff tecnico – ha detto Stompo -. Abbiamo fatto squadra anche fuori dal campo perché mettere in piedi una struttura del genere in pochi giorni rappresenta un vero miracolo. Questo è un risultato importante per tutti per la nostra crescita”.

“È un altro tassello che rappresenta la crescita della società – ha aggiunto Montesano – si dice sempre che le partite si vincono fuori dal campo prima che nel rettangolo di gioco e questa è già una grande vittoria: vorremmo ringraziare tutti coloro i quali hanno contributo a questo grande risultato ma anche la Fondazione Maria Alessandra che ci ha permesso di mettere su una struttura simile che ci permette di fare un grande passo avanti verso il futuro”.