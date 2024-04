Che lezione al “Gaeta”: Enna, la cultura del fair play

Calcio: squadra vicina ad un traguardo storico ma i tifosi hanno già vinto

Il pareggio nel finale non ha scalfito l’entusiasmo. Perché alla notizia del ko del Paternò contro la Messana, al “Gaeta” è stata comunque festa: il 3-3 sul Milazzo, con una girandola di emozioni (doppio vantaggio mamertino in avvio, rimonta incredibile della capolista dopo e definitivo pari ospite a 3′ dal termine) ha permesso all’Enna di guadagnare ancora un punto sul Paternò.

Proprio come prima della sosta pasquale. Ora la forbice si è allargata a sette punti e domenica la squadra di Giovanni Campanella avrà il primo match point stagionale: in caso di vittoria sulla Rocca Acquedolcese sarà Serie D dopo 34 anni. Potrebbe anche bastare il pari, qualora il Paternò non faccia risultato pieno a Mazzarrone. Ecco perché – in barba alla scaramanzia – ieri al termine della partita, attorno al “Gaeta”, si respirava già un’aria di festa.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta grande carattere, perché non era affatto scontato ribaltare la partita dopo 20 minuti quando eravamo sotto di due reti: temevamo la tensione e in avvio si è visto ma la reazione è stata da grandissima squadra – ha detto il presidente Luigi Stompo -, contro un avversario altrettanto forte e importante. Abbiamo sbagliato alcuni gol nella ripresa e il classico del calcio è anche questo: alla prima disattenzione della ripresa, subisci una nuova rete”.

“Ma cosa vogliamo rimproverare a questa squadra? I ragazzi capiscono l’importanza del risultato e il fatto che siamo vicini al traguardo, per cui anche una falsa partenza ci può stare, ci stiamo avvicinando ad un risultato storico e questa cosa si avverte anche perché i giocatori hanno sposato veramente il progetto e non smetteremo mai di ringraziarli per tutto ciò. Al termine della partita avevano tutti la testa bassa perché avrebbero voluto regalare questo successo, li abbiamo subito rincuorati perché questa gioia arriverà”.

La vittoria più bella, però, sarà quella di uno straordinario pubblico che ancora una volta ha dato una lezione di civiltà e fair play che forse oggi manco in Inghilterra si riesce a percepire. Un aspetto riconosciuto da ogni avversaria si sia trovata di fronte l’Enna in questi anni. Ultima di una lunga serie, proprio il Milazzo, i cui scroscianti applausi hanno emozionato gli stessi mamertini (e chi ve lo racconta, ndr) perché forse, da qualche parte, un calcio migliore si può veramente immaginare.

“Un pubblico spettacolare, quello delle grandi occasioni per una giornata di sport condita da una gara bellissima, che per noi si era messa male ma che poi si era rimessa sui binari giusti. Una altalena di emozioni, insomma – ha infatti sottolineato l’Amministratore delegato, Fabio Montesano -. Questa che si avvia quasi alla conclusione rimarrà una stagione importante per quello che noi definiamo sempre lo sport più bello del mondo. Perché? Pensate che dopo 14 vittorie consecutive, durante le quali non avevamo guadagnato nemmeno un punto sulla nostra più diretta inseguitrice, successivamente ne abbiamo pareggiate tre di fila e guadagnati addirittura tre sul Paternò”.

“La bellezza più grande, però, consentitecelo, è rappresentata dai nostri tifosi. Noi siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo visto: il Milazzo è uscito fra gli applausi, a lungo, da parte di tutto lo stadio e non era un fatto scontato visto il pareggio subìto nel finale. Ma il nostro pubblico, così come dimostrato in tutte le altre gare, compresa pure la finalissima play off dello scorso anno col Siracusa, non ha mai fatto distinzioni. Ha questa grande cultura che per noi è motivo di vanto e anche il Milazzo ci ha fatto i complimenti (la squadra mamertina è uscita fra gli applausi, in pullman, anche all’uscita del “Gaeta”) per i nostri tifosi. Questa rimarrà sempre la vittoria più grande”.