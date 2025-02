Chiusura per alcuni tratti della Palermo-Catania all’altezza di Enna

Viabilità

Per permettere di eseguire, in sicurezza, le lavorazioni dei nuovi impalcati metallici sovrastanti il nastro stradale

A partire dalle 22 di oggi e fino alle 6 di domani mattina, l’autostrada A19 Palermo-Catania sarà chiusa al traffico in alcuni tratti dell’Ennese per permettere di eseguire, in sicurezza, le lavorazioni dei nuovi impalcati metallici sovrastanti il nastro stradale. Le chiusure riguarderanno: dal km 129,200 al km 112,400, nella carreggiata in direzione Palermo, chiusura dallo svincolo di Mulinello alla piazzola Ferrarelle; dal km 119,400 al km 129,200, nella carreggiata in direzione Catania, chiusura dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello.

