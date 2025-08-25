Comune di Piazza Armerina non paga spese a casa rifugio: la coop ricorre ai giudici

Nell'Ennese

Si tratta delle rette relative all’accoglienza per 179 giorni di una madre e i suoi due figli. L'amministrazione comunale sostiene di non essere competente in materia

La cooperativa sociale Etnos, che da anni gestisce case rifugio a indirizzo segreto per donne e minorenni vittime di violenza, ha presentato una richiesta di risarcimento al Tribunale di Caltanissetta nei confronti del Comune di Piazza Armerina per le rette relative all’accoglienza per 179 giorni di una madre e i suoi due figli, ospitati nella casa rifugio dell’Ennese. L’amministrazione comunale sostiene di non essere l’ente competente al pagamento delle spese.